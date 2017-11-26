Москва, 26 ноября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Если Судан обратится к России с официальным предложением, в этой стране появится российская военная база, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью РИА Новости.

Судан из космоса

Клинцевич отметил, что лично он не видит причин, по которым такое предложение может быть отклонено. Однако решение по данному вопросу будет принимать президент РФ Владимир Путин,

По его словам, присутствие российских военных в этом регионе на постоянной основе «будет играть исключительно стабилизирующую роль». А ожидать таких предложений можно не только от Судана — после успеха Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии примеру Дамаска могут последовать другие страны.

Ранее президент Судана Омар аль-Башир в ходе своего официального визита в РФ заявил, что он обсудил с Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу возможность создания военной базы РФ в Судане на берегу Красного моря.

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Аль-Башир пояснил, что к отделению страны от Южного Судана в 2011 году привела политика США, и в целом стремление Вашингтона расколоть Судан на пять государств. В целом же США «разорили арабский мир», сказал президент Судана, напомнив о ситуации в Ираке, Сирии, Йемене и Афганистане.

Кроме того, аль-Башир обсуждал возможность приобретения российских вооружений, в частности, боевых самолетов Су-30 и Су-35. Интересовали лидера Судана российские ракетные катера, тральщики, а также комплексы ПВО, включая системы С-300.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Аль-Башира, пояснив, что российская военная база на Красном море может появиться не ранее чем через полгода. Сделано это может быть исключительно по приглашению властей других государств, напомнил Швыткин.

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Ранее стало известно, что после полного освобождения Сирии от боевиков и завершении военной операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) там останутся российские военные базы — авиабаза Хмеймим (провинция Латакия) и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ (город Тартус).

Военные свои задачи выполнили, однако до полного разгрома экстремистов еще далеко. По словам первого замминистра обороны, генерала армии Валерия Герасимова, в стране уже создаются условия для восстановления мирной жизни и возвращения беженцев. Тем не менее очевидно, что Сирия еще долго будет оставаться очагом напряженности.

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По данным Клинцевича, численность Сухопутных войск и Воздушно-космических сил России в Сирии будет сокращена. Минобороны продолжит оказывать поддержку сирийскому правительству, в том числе и в возможных «локальных очагах напряжения».