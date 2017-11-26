Луганск, 26 ноября, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике властям удалось достичь промежуточного итога по смене политического лидера. Накануне, 25 ноября, Народный Совет республики утвердил кандидатуру бывшего министра государственной безопасности Леонида Пасечника в должности исполняющего обязанности главы ЛНР.

Leonid 2 Герб ЛНР

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в ЛНР произошел внутриполитический кризис, который привел к отставке главы республики Игоря Плотницкого.

Сперва, 21 ноября, в местных СМИ стали появляться слухи, что Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Затем слухи подтвердились официальным сообщением об отставке Корнета на сайте главы ЛНР.

Однако Корнет в отставку уходить не собирался. Верные ему подразделения министерства внутренних дел при нескольких единицах бронетехники блокировали центр Луганска и сосредоточились возле здания МВД.

Корнет выпустил заявление, в котором обвинил ближайших соратников Плотницкого — начальника Службы правительственной безопасности ЛНР Евгения Сильвёрстова, руководителя администрации главы ЛНР Ирину Тейцман, директора ГТРК ЛНР Анастасию Шуркаеву — в работе на украинскую разведку.

В Луганске была прекращена работа центрального телевидения и ряда ключевых местных интернет-СМИ.

В ночь на 22 ноября в Луганск вошла армейская колонна войск соседней Донецкой Народной Республики.

Днем на сайте главы ЛНР была опубликована видеозапись, на которой Плотницкий проводит встречу с министром МЧС. В ходе встречи Плотницкий подтверждает, что отправил Корнета в отставку и назначает и. о. главы МВД министра МЧС. Фактически Плотницкий обвинил Корнета в попытке устроить государственный переворот.

Вскоре после этого вооруженные люди, верные Корнету, взяли штурмом здание генеральной прокуратуры ЛНР и арестовали всё руководство надзорного ведомства, верное Плотницкому.

Также были заблокированы почти все российские телеканалы, вещающие на территорию ЛНР.

23 ноября стало известно, что Плотницкий покинул ЛНР и отправился в Москву. Уже после бегства Плотницкого Народный Совет ЛНР принял его отставку.

24 ноября министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник выпустил видеообращение, в котором заявил, что Плотницкий передал ему полномочия главы республики и порядок в ЛНР восстановлен.

Пасечник подтвердил свою приверженность Минским соглашениям и заверил граждан республики, что Совет министров, Народный Совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме.

И вот 25 ноября Народный Совет ЛНР утвердил кандидатуру Пасечника в должности исполняющего обязанности главы республики. В своем выступлении перед народными депутатами Пасечник обозначил приоритеты своей работы на новом посту:

«Это прежде всего курс на союз с РФ, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР».

Кроме того, Пасечник предупредил, что любые попытки кого бы то ни было выйти за рамки закона республики будут резко пресекаться. Также он поручил Владиславу Дейнего продолжить представлять интересы ЛНР на минских переговорах.