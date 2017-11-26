Хараре, 26 ноября, 2017, 04:54 — ИА Регнум. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе до конца своих дней будет получать пенсию, равную зарплате главы государства. Еще почти $10 млн он получит сверх того, пишет The Guardian.

U.S. Navy Роберт Мугабе

Как сообщил изданию источник в правящей партии ЗАНУ — ПФ, в соглашении об уходе Мугабе с поста президента оговорена сумма в $5 млн, которую 93-летний политик получит в ближайшее время. Еще примерно столько же ему причитается в последующие месяцы.

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Кроме того, каждый месяц Мугабе будет получать по $150 тыс. Половину этой суммы будет получать его супруга Грейс в случае, если Мугабе раньше нее уйдет из жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Республике Зимбабве произошел государственный переворот, в результате которого Роберт Мугабе, руководивший страной 37 лет, был отстранен от власти. 21 ноября Мугабе официально покинул пост президента Зимбабве, позже стало известно о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования.

Новым главой государства стал бывший вице-президент страны, 75-летний Эммерсон Мнангагва. Он будет исполнять обязанности президента до следующих выборов.

25 ноября Верховный суд Зимбабве признал законными действия военных, отстранивших Мугабе от власти. Их решение было вызвано опасениями, что власть состредоточит в своих руках супруга бывшего президента Грейс Мугабе.

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