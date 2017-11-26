Вашингтон, 26 ноября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Американская телекомпания CNN очень слабо представляет нацию за пределами страны и зачастую искажает реальные сведения. Об этом написал в своем микроблоге президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, в самих США большим весом обладает Fox News, однако источником новостей за рубежом является именно CNN, чьи материалы часто «фейковые». Таким образом, за пределами США формируется образ страны, расходящийся с действительностью.

«Остальной мир не получает от них [CNN] правды», — подчеркнул Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп уже не раз критиковал американские СМИ, он обвинял их во лжи и называл «врагами американского народа». В феврале 2017 года глава США уточнил, что имеет в виду The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN.

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