Палм-Бич, США, 26 ноября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Красный фургон пытался вклиниться в кортеж президента США Дональда Трампа, однако был остановлен правоохранителями. Водитель при этом бранился и демонстрировал непристойные жесты, сообщают The New York Times и USA Today.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Агрессивный водитель

Инцидент произошел 25 ноября в штате Флорида, когда американский лидер возвращался в свое поместье Мар-а-Лаго после игры в гольф. В какой-то момент кортеж «подрезал» красный фургон, однако местные полицейские заставили водителя свернуть к обочине.

Отмечается, что мужчина «показывал неприличные жесты и выкрикнул несколько нецензурных слов».

Дальнейший путь кортежа до Палм-Бич прошел спокойно, если не считать двух небольших групп демонстрантов, одна из которых выражала у дороги поддержку Трампу, а другая демонстрировала недовольство его политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года во Флориде кортеж президента США забросали камнями. При этом крупный камень попал в «Кадиллак», где находился Дональд Трамп. Пострадавших не было.

В начале ноября велосипедистка Джули Бриксмэн показала президентскому кортежу непристойный жест. Фотография инцидента попала в интернет, некоторые американцы назвали поступок 50-летней женщины героическим. Однако работодатели женщины придерживались другого мнения и уволили ее.

Читайте также: Велосипедистку уволили за неприличный жест в сторону Трампа