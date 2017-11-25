Санкт-Петербург, 26 ноября, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как «бородатая женщина» Кончита Вурст, мечтает приобрести недвижимость в Санкт-Петербурге. Об этом он ообщил журналистам на закрытии ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок».

Raimond Spekking Кончита Вурст

Эпатажный артист признался, что, будучи жителем Вены, тем не менее впечатлен архитектурой Северной столицы. Он не ожидал увидеть в России такое количество помпезных и торжественных зданий и хотел бы купить себе один из таких «дворцов».

Певец также рассказал, что в России на него смотрят «немного внимательно», однако каких-либо проблем при общении с людьми не возникало. Нойвирт пошутил, что петербуржцы, вероятно, обращали внимание на его украшение для носа.

Отвечая на вопрос о том, как лучше обращаться к артисту — как к мужчине или как к женщине, Нойвирт пояснил, что приемлет оба варианта. Если в нем видят Кончиту, то пусть так и называют, если же видят Тома — то уместнее будет использовать это мужское имя, отметил он.

Напомним, в 2014 году Кончита Вурст, исполнившая песню «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс»), стала победительницей музыкального фестиваля «Евровидение». Этот образ Нойвирт использует с 2011 года для того, чтобы, как он поясняет, привлечь внимание людей к вопросам толерантости.

Как сообщало ИА REGNUM, международный кинофестиваль «Бок о Бок», посвященный теме сексуальных меньшинств, проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 25 ноября. Открытие фестиваля посетили 400 человек.