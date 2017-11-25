Луганск, 26 ноября, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Восстановление промышленности и повышение благосостояния жителей — такие задачи ставит перед собой команда нового главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Об этом Пасечник заявил в эфире ГТРК ЛНР.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

Временно исполняющий обязанности главы республики напомнил, что основой существования любого государства является экономика. Пасечник пообещал, что вместе с ближайшими соратниками направит все усилия на то, чтобы поднять и запустить производство на промышленных предприятиях, расположенных на территории республики.

В частности будет уделено внимание восстановлению шахт в ЛНР, таким образом жители Луганска получат рабочие места. Новый лидер республики отметил необходимость повышения уровня жизни населения ЛНР.

По его мнению, экономика республики должна быть перестроена «на государственный лад». Речь идет о выводе из тени средств, благодаря которым в бюджет могут поступить налоги, что позволит в числе прочего финансировать ремонт дорог и дошкольных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября парламент ЛНР — Народный Совет — единогласно одобрил назначение Леонида Пасечника исполняющим обязанности главы республики. Предыдущий руководитель ЛНР, Игорь Плотницкий, добровольно покинул занимаемый пост по состоянию здоровья.

Пасечник, ранее бывший министром госбезопасности ЛНР, объявил о сохранении республикой текущего политического курса. В первую очередь речь идет о сотрудничестве с Россией и следовании Минским соглашениям, пояснил он.

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