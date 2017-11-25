Киев, 26 ноября, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Украине необходим закон об ответственности за непризнание голодомора. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, выступая на траурном мероприятии, приуроченном ко Дню памяти жертв голода.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

По его словам, «спланированный голодомор» обладает всеми признаками геноцида, которые были определены ООН в 1948 году. Массовый голод 1930-х годов украинский лидер поставил в один ряд с Холокостом и пояснил, что не признавать обе эти трагедии одинаково аморально.

«Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий», — заявил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава Украины выразил надежду, что Россия рано или поздно покается за так называемый голодомор. Порошенко пояснил, что на Российской Федерации, записавшей себя в правопреемницы Советского Союза, лежит ответственность за «преступления советского режима». Отметим, что официально Россия является только государством-продолжателем СССР, а именно в части долгов Советского Союза, его зарубежных активов, ядерного оружия и места в ООН.

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Что касается «голодомора», то голод в 1932—1933 годах в СССР действительно был. Ошибки руководства в сочетании с неурожаем привели к трагедии — погибли, по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек. Голод наблюдался не только на Украине, но и в Белоруссии, Поволжье, Западной Сибири, Казахстане, на Южном Урале и Северном Кавказе.

Миф об умышленно организованном голоде на территории Украины является политической спекуляцией. Согласно этому мифу, «голодомор» был нужен советской власти, чтобы поработить Украину.