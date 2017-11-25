Москва, 25 ноября, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Состояние здоровья людей более чем наполовину зависит не от качества медицинской помощи, а от того, какой образ жизни ведет человек, сообщила 25 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своей речи на Общероссийском гражданском форуме.

Не курить!

«60% качества здоровья и продолжительности жизни зависят от поведения самого человека, от того образа жизни, который человек ведет», — сказала министр.

Вероника Скворцова также отметила, что курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности ведут к ухудшению здоровья.

«Даже при наличии хорошей генетики это способствует быстрому развитию заболеваний», — отметила Скворцова.

Система здравоохранения, по мнению министра, в зависимости от ее развитости в той или иной стране, вносит вклад в размере от 25% до 40% в здоровье человека.

«Самая главная (составляющая, прим. ИА REGNUM ) — это профилактическая составляющая в массовом здравоохранении», — сказала Скворцова.

Напомним, правительство России вернуло в Министерство здравоохранения проект антитабачной концепции на ближайшие пять лет, которая должна была уменьшить число курильщиков в России.

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С предложениями Минздрава не согласились производители табачной продукции. В частности с теми, которые вводят дополнительные ограничения на взаимодействие производителей с государственными органами, а также запрет оборота некурительных табачных изделий и повышение акцизов.

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