Вашингтон, 25 ноября, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Дочь нынешнего президента США Дональда Трампа Иванка и дочь бывшего американского президента Билла Клинтона Челси выступили совместно в поддержку частной жизни дочери экс-президента США Барака Обамы Малии, сообщает 25 ноября канал CBS.

Барак Обама с семьёй. 2011

Обе девушки оставили свои сообщения в своих микроблогах Twitter, в которых попросили не лезть в личную жизнь Малии Обамы.

«У Малии Обамы должна быть такая же неприкосновенная частная жизнь, как и у её сверстников», — написала Иванка Трамп, работающая помощником президента США в Twitter.

Челси Клинтон также заступилась за дочь Барака Обамы.

«Частная жизнь Малии Обамы как молодой девушки, студентки, частного лица не должна становиться жертвой вашего кликбейта (способ построения заголовка, который допускает искажение смысла текста, прим. ИА REGNUM). Будьте лучше», — написала Челси.

Напомним, издание New York Post посвятило колонку внешнему виду старшей дочери президента США Барака Обамы Малии. Эксперты мира моды оценивают 17-летнюю девушку как восходящую икону стиля.

В последнее время за Малией Обама стали пристально следить модные журналы и блогеры, специализирующиеся на этой теме. «Малия Обама великолепна» так называется блог, специально посвященный дочери президента. В ней постоянно публикуют фотографии девушки.

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10 апреля 30-летний мужчина проник в здание в микрорайоне Трайбека, где Малия Обама проходит практику. Он громко объявил 18-летней девушке о своих чувствах и предложил ей выйти за него замуж, после чего был выдворен из помещения сотрудниками Секретной службы.

Два дня спустя навязчивый поклонник появился в другом районе, поджидая девушку у выхода из дома. Охранники потребовали от ухажера прекратить преследовать Малию.

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