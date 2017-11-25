Беспорядки в Пакистане: правительство обратилось к армии
Исламабад, 25 ноября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Чтобы подавить протестующих исламистов, блокировавших столицу после того, как полиция попыталась их разогнать, пакистанское правительство обратилось за помощью к армии, сообщает 25 ноября агентство Reuters.
Сообщается, что религиозные протесты распространились на другие крупные города Пакистана.
На кадрах телеканалов, сообщает агентство, можно увидеть горящие полицейские автомобили, клубы дыма и пожары на улицах. Протестующие, некоторые из которых в противогазах, сражаются в разрозненных столкновениях на пустынных улицах по окрестным кварталам.
Командующий армией Пакистана 25 ноября призвал гражданское общество прекратить протест, «чтобы избежать насилия с обеих сторон».
«Нас тысячи. Мы не уйдем. Мы будем бороться до конца», — заявил журналистам агентства по телефону представитель религиозной оппозиционной группировки Эйжаз Ашрафи.
Напомним, около 90 полицейских пострадали в Пакистане в ходе столкновений сил правопорядка и протестантов по всей стране. Всего же количество пострадавших уже составило около 200 человек, некоторые СМИ Пакистана говорят о четырех убитых.
Отмечается, что для подавления протестов министерство внутренних дел Пакистана 25 ноября издало указ, разрешающий развертывание пакистанской армии в помощь гражданской власти для соблюдения законности и порядка в столице страны Исламабаде.
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