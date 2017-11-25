Исламабад, 25 ноября, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Чтобы подавить протестующих исламистов, блокировавших столицу после того, как полиция попыталась их разогнать, пакистанское правительство обратилось за помощью к армии, сообщает 25 ноября агентство Reuters.

Guilhem Vellut Пакистанские военные

Сообщается, что религиозные протесты распространились на другие крупные города Пакистана.

На кадрах телеканалов, сообщает агентство, можно увидеть горящие полицейские автомобили, клубы дыма и пожары на улицах. Протестующие, некоторые из которых в противогазах, сражаются в разрозненных столкновениях на пустынных улицах по окрестным кварталам.

Командующий армией Пакистана 25 ноября призвал гражданское общество прекратить протест, «чтобы избежать насилия с обеих сторон».

«Нас тысячи. Мы не уйдем. Мы будем бороться до конца», — заявил журналистам агентства по телефону представитель религиозной оппозиционной группировки Эйжаз Ашрафи.

Напомним, около 90 полицейских пострадали в Пакистане в ходе столкновений сил правопорядка и протестантов по всей стране. Всего же количество пострадавших уже составило около 200 человек, некоторые СМИ Пакистана говорят о четырех убитых.

Отмечается, что для подавления протестов министерство внутренних дел Пакистана 25 ноября издало указ, разрешающий развертывание пакистанской армии в помощь гражданской власти для соблюдения законности и порядка в столице страны Исламабаде.

Читайте также: При разгоне протестов в Пакистане пострадали более 200 человек