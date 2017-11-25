Вашингтон, 25 ноября, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Биткоин теперь стоит более 500 тыс. рублей, биржа Coindesk опубликовала 25 ноября данные, согласно которым, за него дают $8,6 тыс.

Биткоин

В течение дня биткоин вырос до 8651 доллара, что составляет на сегодняшний день около 505 тыс. рублей.

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Отмечается, что за год криптовалюта подорожала более чем в девять раз. По сведениям экспертов рынка, продолжающийся активный рост биткоина вызван заявлениями крупных финансовых компаний, которые объявили, что в ближайшем времени запустят фьючерсы на основе биткоина.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что по прогнозам некоторых экспертов, курс биткоина может расти до тех пор, пока инвесторы не заинтересуется другими финансовыми инструментами. Председатель центра развития инновационного бизнеса Алексей Михеев, комментируя предыдущий рекорд, который установила криптовалюта, заявил:

«Все чаще можно услышать прогнозы от представителей крупных банков, что курс биткоина достигнет 40−50 тыс. долларов в ближайшие годы. Биткоин и правда продолжит набирать рост, но периодически будут происходить различные колебания — то резко вверх, то резко вниз», — отмечает Михеев.

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