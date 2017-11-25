Киев, 25 ноября, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Украина объявила российского предпринимателя Константина Малофеева в международный розыск по подозрению в финансировании ополченцев Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает «Украинская правда».

Barkovets Константин Малофеев

По данным издания, об этом говорится в ответе начальника главного следственного управления Национальной полиции Виталия Невгада на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Как следует из документа, в ходе досудебного расследования были якобы получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступлений по статье «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

«На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено, а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в 2014 году МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении Малофеева по подозрению в «пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжким последствиям». Сам бизнесмен считает обвинения в его адрес «смехотворными».

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