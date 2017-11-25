Вашингтон, 25 ноября, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Рекорд долгожительства среди бывших президентов США побил бывший глава страны Джордж Буш — старший, сообщает 25 ноября издание Washington Examiner.

Dodmedia.osd.mil Джордж Буш-cтарший

Прежний рекордсмен-долгожитель, экс-президент США Джеральд Форд прожил 93 года и 165 дней. Отмечается, что сегодня Джордж Буш — старший обошел Форда на один день. Сегодня Бушу-старшему «стукнуло» 93 года и 166 дней.

Буш отпраздновал свой 93-й день рождения на побережье штата Мэн. Он оставался физически активным в течение последних нескольких лет, сообщает издание, катался на лодках с семьей и даже прыгал с парашютом.

Напомним, ранее сообщалось, что после отставки президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе, королева Великобритании Елизавета II стала самым возрастным главой государства на планете.

В списке политических долгожителей, находящихся у рычагов управления странами, следом за королевой Великобритании стоит 90-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Чуть моложе президента Туниса эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, сейчас ему 88 лет.

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