Исламабад, 25 ноября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Пакистане в ходе столкновений сил правопорядка и протестантов по всей стране уже пострадали около 200 человек, в том числе около 90 полицейских, сообщает 25 ноября телеканал Geo TV.

Robert Bonet Протест

Отмечается, что для подавления протестов министерство внутренних дел Пакистана 25 ноября издало нормативный регламент, разрешающий развертывание пакистанской армии в помощь гражданской власти для соблюдения законности и порядка в столице страны Исламабаде.

Столкновения начались после того, как правоохранительные органы начали масштабную операцию по разгону протестующих в Исламабаде, разбивших палаточный лагерь.

В настоящее время сообщается о массовых протестах, охвативших крупные города страны.

Напомним, после того, как в СМИ Пакистана появились первые сведения о начале активных действий полиции по разгону протестующих, во всех крупных городах, включая Лахор, Карачи и Кветту, начали собираться манифестации в поддержку столичных активистов.

С целью сохранения контроля над ситуацией национальный орган по контролю СМИ временно заблокировал вещание частных телеканалов, а также ограничил доступ к большинству популярных соцсетей.

Читайте также: Столкновения в Пакистане: есть пострадавшие