При разгоне протестов в Пакистане пострадали более 200 человек
Исламабад, 25 ноября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Пакистане в ходе столкновений сил правопорядка и протестантов по всей стране уже пострадали около 200 человек, в том числе около 90 полицейских, сообщает 25 ноября телеканал Geo TV.
Отмечается, что для подавления протестов министерство внутренних дел Пакистана 25 ноября издало нормативный регламент, разрешающий развертывание пакистанской армии в помощь гражданской власти для соблюдения законности и порядка в столице страны Исламабаде.
Столкновения начались после того, как правоохранительные органы начали масштабную операцию по разгону протестующих в Исламабаде, разбивших палаточный лагерь.
В настоящее время сообщается о массовых протестах, охвативших крупные города страны.
Напомним, после того, как в СМИ Пакистана появились первые сведения о начале активных действий полиции по разгону протестующих, во всех крупных городах, включая Лахор, Карачи и Кветту, начали собираться манифестации в поддержку столичных активистов.
С целью сохранения контроля над ситуацией национальный орган по контролю СМИ временно заблокировал вещание частных телеканалов, а также ограничил доступ к большинству популярных соцсетей.
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