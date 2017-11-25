Москва, 25 ноября, 2017, 21:22 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Петра Порошенко об ответственности России за голодомор — грязное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил желание, чтобы Россия покаялась за голодомор, он также предложил принять закон об ответственности за непризнание массового голода на территории Украинской ССР геноцидом украинского народа и за отрицание холокоста.

«Грязное заявление как в политическом, так и в моральном плане», — заявил Клинцевич.

Заявление Петра Порошенко насчет ответственности России за голод 30-х годов, унесший миллионы жизней, его сравнение с холокостом — это политиканство в самом худшем виде, спекуляция на общей трагедии народов СССР, отметил сенатор.

«Президент Украины, считающий себя христианином, грубо попрал одну из десяти божьих заповедей — не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего — и должен покаяться», — заявил парламентарий.

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и повлек гибель, по разным оценкам, от 2 млн до 8 млн человек.