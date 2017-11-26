Тбилиси, 25 ноября, 2017, 21:17 — ИА Регнум. 27 ноября в Грузии объявлено днем траура по жертвам пожара, вспыхнувшего в гостинице. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Gov.ge Георгий Квирикашвили прибывает в Батуми

«Согласно решению премьер-министра Георгия Квирикашвили и грузинского правительства, 27 ноября объявлено на территории Грузии днем траура, — говорится в заявлении. — Правительство Грузии вместе с населением страны скорбит в связи с трагедией и гибелью людей в гостинице Leogrand в Батуми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Батуми в пятизвездочном отеле Leogrand произошел пожар. В результате инцидента погибли 11 человек, еще более 20 пострадали.

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