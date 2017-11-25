Брюссель, 25 ноября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Бельгийские полицейские задержали 20 человек в ходе массовых беспорядков в центре Брюсселя, сообщает 25 ноября RTFB.

Tijl Vercaemer Бельгийская полиция

По данным издания, беспорядки на центральных улицах города начались после митинга против рабства мигрантов в Ливии. Порядка 30 людей стали громить магазины и полицейские автомобили.

По словам мэра бельгийской столицы Филиппа Клоу, манифестанты вели себя неприемлемо, полиция быстро отреагировала на это и задержала молодых людей.

Министр внутренних дел страны Ян Ямбон призвал полицейских остановить грабежи и задержать как можно больше участников беспорядков.

Напомним, 15 ноября более ста молодых людей собрались в центре Брюсселя, устроили нападение на полицейских и стали крушить витрины магазинов, поджигать автомобили. В результате массовых беспорядков полиция задержала порядка 30 человек.

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