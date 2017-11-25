Тегеран, 25 ноября, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Иран продолжит поддержку Сирии в ее борьбе с террором, 25 ноября сообщает пресс-служба президента Ирана Хасана Рухани.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Сообщается, что глава Ирана в ходе телефонных переговоров с лидером Сирии Башаром Асадом, уверил в поддержке Тегераном Дамаска в его противодействии экстремизму и терроризму.

«Исламская Республика Иран останется с сирийским народом и сирийским правительством в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении пресс-службы иранского лидера.

Также отмечается, что Тегеран готов принять активное участие в послевоенном восстановлении Сирии.

Рухани также прокомментировал переговоры между президентами Ирана, России и Турции.

«Сочинский саммит, организованный президентом России с участием президентов Ирана и Турции, был хорошим шагом в нужное время», — заявил Рухани.

Напомним, 22 ноября официальный Дамаск приветствовал заявление по Сирии лидеров России, Ирана и Турции. В МИД Сирии поддержали политические усилия президента России Владимира Путина, президента Ирана Хасана Рухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, Иран и Турция на уровне внешнеполитических ведомств договорились, что после уничтожения сил террористов процесс урегулирования в Сирии будет продолжен по линии ООН, и приняли соответствующий документ.

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