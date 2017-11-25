ДНР, 25 ноября, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Военнослужащие Украины выдали за гуманитарную помощь для жителей поселка Гладосово Донецкой области часть продуктов из захваченного в населенном пункте магазина, сообщает 25 ноября сводка Министерства обороны Донецкой Народной Республики (МО ДНР).

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Грабёж

«Силовики заселились в несколько жилых домов по улице Гладосовской, выселив хозяев домов к соседям, а также захватили местный магазин, полностью разграбив его имущество», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

При этом часть продовольствия из магазина, добавил Басурин, военнослужащие представили на камеры как гуманитарную помощь от военных.

Напомним, согласно информации заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, командование ВСУ готовится к массовым бунтам жителей прифронтовых районов в Донбассе.

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По его словам, украинское командование начало проводить командно-штабные учения в Мариуполе для того, чтобы отработать действия подразделений ВСУ в ходе массовых беспорядков и для противодействия захватам объектов инфраструктуры.