Москва, 25 ноября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В Москве построят новое отделение скорой помощи для научно-исследовательского института им. Н. В. Склифосовского, написал 25 ноября мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в Twitter.

Vladimir OKC НИИ им. Слкифосовского

«Построим стационарное отделение скорой помощи для Института им. Склифосовского», — написал Собянин.

По его словам, это будет четырехэтажное здание, в котором будет 30 диагностических коек, отделение экстренной хирургии, а также вертолетная площадка на крыше.

Напомним, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского был основан в 1923 году на базе одной из старейших столичных больниц — Странноприимного дома, который был построен в 1810 году.

Во время Великой отечественной войны институт работал в качестве военного госпиталя, а в 1943 году ему был присвоен статус НИИ.

В настоящее время в институте работает более 40 отделений. Ежегодно квалифицированную помощь получают порядка 67 тыс. больных и проводится более 20 тыс. операций.