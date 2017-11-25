Брюссель, 25 ноября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, который в настоящее время находится на территории Бельгии, объявил о начале своей «избирательной кампании». Об этом сообщает в субботу, 25 ноября, Le Soir.

Premsa.gencat.cat Карлес Пучдемон

«Мы, каталонцы, продемонстрировали миру, что обладаем способностями и волей стать независимым государством, — говорит Пучдемон. — И мы 21 числа (декабря) должны это ратифицировать».

Ранее экс-глава Каталонии Пучдемон заявил, что он не собирается просить политического убежища в Бельгии.

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Как сообщало ИА REGNUM, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября текущего года. Большинство участников референдума проголосовали за независимость несмотря на то, что референдум проходил под «жестким контролем» со стороны силовиков Испании.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ официальный Мадрид ограничил автономию региона. Пучдемон вместе с соратниками покинул Испанию, уехав в Бельгию.

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