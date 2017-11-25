Порошенко надеется на покаяние России за «голодомор»
Киев, 25 ноября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что Россия рано или поздно покается за так называемый «голодомор», 25 ноября трансляцию выступления главы украинского государства вел телеканал «112 Украина».
Сообщается, что Порошенко принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв голода на Украине.
«Потому что Российская Федерация сама себя записала в правопреемницы Советского Союза (официально Россия является только государством-продолжателем СССР, а именно в части долгов СССР, зарубежных активов СССР, ядерного оружия и места в ООН — ИА REGNUM ), и поэтому, хочет этого или нет, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима», — заявил Пётр Порошенко.
Напомним, миф о голодоморе на Украине — политическая спекуляция на реальных событиях 1932−1933 годов в СССР. Природные катаклизмы (неурожай) тогда наложились на ошибки властей и привели к трагическим последствиям. Никакого специального «геноцида украинцев» не было. Также голод был и в Поволжье РСФСР, и в Казахстане. Цифра погибших на территории УССР завышена «профессиональными украинцами» в несколько раз.
Советская власть, согласно мифу о «голодоморе», уничтожала Украину, чтобы подчинить ее.
Читайте также: «Голодомор»: миф профессиональных украинцев