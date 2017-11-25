Киев, 25 ноября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко выразил надежду, что Россия рано или поздно покается за так называемый «голодомор», 25 ноября трансляцию выступления главы украинского государства вел телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Покайтесь публично!

Сообщается, что Порошенко принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв голода на Украине.

«Потому что Российская Федерация сама себя записала в правопреемницы Советского Союза (официально Россия является только государством-продолжателем СССР, а именно в части долгов СССР, зарубежных активов СССР, ядерного оружия и места в ООН — ИА REGNUM ), и поэтому, хочет этого или нет, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима», — заявил Пётр Порошенко.

Напомним, миф о голодоморе на Украине — политическая спекуляция на реальных событиях 1932−1933 годов в СССР. Природные катаклизмы (неурожай) тогда наложились на ошибки властей и привели к трагическим последствиям. Никакого специального «геноцида украинцев» не было. Также голод был и в Поволжье РСФСР, и в Казахстане. Цифра погибших на территории УССР завышена «профессиональными украинцами» в несколько раз.

Советская власть, согласно мифу о «голодоморе», уничтожала Украину, чтобы подчинить ее.

Читайте также: «Голодомор»: миф профессиональных украинцев