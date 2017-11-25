Дамаск, 25 ноября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, принадлежащие Воздушно-космическим силам (ВКС) Российской Федерации, нанесли авиаудар в районе сирийского населенного пункта Эль-Ишара, где расположены позиции боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-22М3

«25 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские бомбардировщики поразили все «назначенные цели».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю самолеты ВКС РФ уничтожили более 1,3 тыс. объектов террористов на территории Сирии.

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