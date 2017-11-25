Санкт-Петербург, 25 ноября, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 25 ноября на стадионе «Петровский» был разыгран матч в рамках 18-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Тосно» и «Арсенал», завершившийся волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Кирилл Венедиктов Евгений Марков

На 28-й минуте сербский полузащитник Горан Чаушич открыл счет после передачи Гия Григалавы — 0:1. На 61-й минуте Евгений Марков сравнял счет в продолжительной атаке «Тосно» — 1:1. Через 15 минут российский полузащитник Сергей Ткачев вывел «Арсенал» вперед — 1:2. На 79-й минуте Евгений Марков вновь сравнял счет, замкнув навес Евгения Чернова — 2:2. Через 2 минуты Марков оформил первый хэт-трик в сезоне после ассиста того же Чернова — 3:2.

Статистика матча («Тосно"/"Арсенал»)

Удары 8/7

Удары в створ 5/4

Владение 44%/56%

Фолы 6/14

На данный момент «Арсенал» идет на 6-м месте с 24-мя очками. «Тосно» выбрался из зоны вылета, набрав 20 очков.

Составы на матч:

«Тосно»: Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Чернов, Карницкий, Быстрочв, Мирзов, Полетанович, Казаев, Заболотный.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Григалава, Комбаров, Сунзу, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Боурчану, Шевченко, Джорджевич.

Главный арбитр матча: Алексей Никифоров

Предупреждения: Григалава — 68.

Голы: Чаушич 28 — 0:1, Марков 61 — 1:1, Ткачев 76 — 1:2, Марков 79 — 2:2, Марков 81 — 3:2.