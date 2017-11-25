Киев, 25 ноября, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Американский аналитический центр Heritage Foundation на этой неделе (20−25 ноября) опубликовал доклад с говорящим названием: «Самооборона: для США настало время поставлять оружие Украине». В числе того, что по мнению авторов доклада настало время поставлять, первым же пунктом значится «противотанковое вооружение». Таким образом пресловутые Javelin’ы в тексте присутствуют, хотя и не упомянуты.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Заграница нам поможет

Тема поставок ПТРК Javelin Украине — один из мемов украинского кризиса. Украинские «диванные эксперты» ещё с 2014 года побеждают всех в интернете фразами вроде «вот скоро дадут нам американцы Javelin’ы и тогда узнаете, тупая вата».

Американцы, что характерно, не дают. И даже не продают. Справедливо опасаясь, чтобы затем переданные или проданные ПТРК не всплыли где-нибудь в самом неожиданном месте. Украинские власти давно имеют репутацию недоговороспособных партнёров. А тут в руки нищих военных предлагается дать оружие, один выстрел которого стоит 50 тыс. долл. Плюс сам комплекс — ещё 170 тыс.

Тем не менее призывы не утихают, причём не только из Украины. The Wall Street Journal только в этом году как минимум дважды писала о такой возможности. Последний раз — совсем недавно, накануне встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме. И в этот раз газета писала не просто о возможности, а опубликовала, якобы, инсайд: что дело, мол, уже решённое.

Встреча не состоялась и информация тут же была опровергнула администрацией Трампа. Можно было бы списать на обычное в таких случаях усиление переговорной позиции, однако тема Javelin’ов не ушла из информационного поля.

20 ноября появилась информация, что Совет нацбезопасности США намерен рекомендовать выделить Украине грант в размере 47 млн долл «на покупку американского военного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin». Отметим, что ранее в оборонном бюджете США уже было запланировано 350 млн долл военной помощи Украине.

Рекомендация Совета нацбезопасности — это ещё не окончательное решение, его должны одобрить конгрессмены и сам Трамп. И пока такого одобрения нет. Однако совсем не факт, что оно потребуется, поскольку на этой же неделе СМИ сообщили, что Госдепартамент США одобрил поставку ПТРК Javelin Грузии. В поставку входят сами пусковые комплексы в количестве 72 штук, 410 выстрелов к ним, тренировочное оборудование — всего на 75 млн долл. Как-то слишком многовато для грузинских ВС, не находите? Более чем в 1,5 раза превышает количество танков во всей 58 армии СКВО.

10 лет назад, когда Михаил Саакашвили ещё был президентом Грузии, Украина под руководством Виктора Ющенко весьма неплохо вооружила Грузию для войны «08.08.08». Разумеется, международные соглашения о поставке таких серьёзных вооружений как противотанковые комплексы, предусматривают обязательный запрет на передачу/продажу третьей стороне. Однако в нашем случае возможно, что Госдеп не станет уж так сильно настаивать на соблюдении Грузией этого запрета. А когда всё вскроется, предъявить американцам будет нечего.

Вот, скажем, на Украине наконец нашли (назначили) виновного в пожаре артиллерийских складов в Калиновке (Винницкая область) осенью этого года, в результате которого сдетонировали боеприпасы общей массой 32 тыс. тонн — т. е. примерно треть от хранившегося арсенала. Им оказался майор, ответственный за пропускной режим. Ущерб от ЧП укладывается в вилку 400−800 млн долл. Однако виновный отделался штрафом в 2465 грн (91,6 долл по текущему курсу). И, вполне возможно, продолжает служить на том же складе.

Поскольку Украина и Грузия — примерно однопорядковые «папуасии», то разве может США уследить за тем, как они друг другу оружие передают? Госдеп, в случае чего, конечно, выразит «большую обеспокоенность», а руководство Грузии тоже найдёт своего майора и оштрафует его на сотню долларов.

Есть и ещё одна причина, по которой противотанковое вооружение обязательно должно оказаться у украинской армии, и плевать что по этому поводу думают конгрессмены. Похоже, сирийская война практически завершена, в Сочи уже обговариваются планы политического и хозяйственного послевоенного устройства страны. Следовательно, России срочно нужно подбросить новый очаг хаоса. ВСУ с «вундерваффе», о которой на Украине мечтают вот уже 4 года, в этом смысле вполне подходящая кандидатура.