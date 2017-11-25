Калуга, 25 ноября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября Калужскую область с рабочим визитом посетил специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в первой половине дня Эйити Хасэгава и сопровождавшие его официальные лица осмотрели мультимодальный логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», а также предприятия ворсинской индустриальной зоны в Боровском районе.

Пресс-служба правительства Калужской области Японская делегация посетила Калужскую область

В Калуге японская делегация побывала на заводе ООО «ПСМА Рус», расположенном на территории индустриального парка «Росва».

На встрече с руководством региона японским гостям был представлен инвестиционный потенциал Калужской области. В переговорах также участвовали заместитель губернатора, руководитель представительства правительства Калужской области при правительстве РФ Владимир Потемкин, заместитель губернатора Владимир Попов и министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский.

Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Эйити Хасэгава за приезд в Калужскую область и выразил «твердое намерение развивать дружеские контакты с Японией и японским бизнесом».

«Спасибо за предложение сотрудничать с одним из регионов Японии. Он во многом похож на наш: находится недалеко от столицы Токио, имеет развитую науку и промышленность. Мы бы с удовольствием с этим регионом подружились», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Специальный советник премьер-министра Японии в свою очередь высказался за необходимость расширения и углубления российско-японских отношений именно на межрегиональном уровне. По его словам, это особенно актуально с учетом того, что 2018 год объявлен перекрестным Годом России и Японии.

«Промышленный и логистический потенциал, которым располагает Калужская область, ее благоприятное географическое положение, были бы очень привлекательны для японского бизнеса, малых и средних предприятий в наших регионах. Нам нужно устанавливать и развивать деловые контакты», — отметил Эйити Хасэгава.