Москва, 25 ноября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 25 ноября, на XII съезде в Москве избрал нового руководителя организации. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 73-летний председатель СЖР Всеволод Богданов, руководивший Союзом журналистов с 1992 года, решил оставить свой пост, назвав своим преемником 53-летнего тележурналиста Владимира Соловьева.

Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв

Голосование за нового председателя СЖР было безальтернативным: секретарь СЖР Роман Серебряный и председатель Крымского отделения СЖР Андрей Трофимов на съезде сняли свои кандидатуры в пользу Соловьева.

Его кандидатура была поддержана большинством голосов при нескольких воздержавшихся. Голосование было открытым, в нем участвовали около 700 делегатов съезда.

Богданов после отставки станет почётным председателем СЖР — такой пост в организации появился благодаря новому уставу, который также был принят на съезде.

Справка ИА REGNUM. Владимир Геннадьевич Соловьев родился 14 ноября 1964 года. С 1990 по 1991 год работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей Центрального телевидения СССР. В 1992—1997 годах был собственным корреспонденом РГТРК «Останкино» в Югославии, возглавлял отделение телерадиокомпании на Балканах, пять лет руководил Службой документальных фильмов «России-1». С августа 2017 года — советник директора ГТК «Телеканал «Россия-1», член экспертного совета Министерства культуры РФ по неигровому кино.