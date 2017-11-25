Берлин, 25 ноября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против проведения повторных выборов в бундестаг, сообщает 25 ноября издание Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я не считаю, что мы можем просить людей снова проголосовать, если не можем работать с имеющимся результатом», — заявила Меркель.

Канцлер призвала также рассмотреть возможность переговоров с Социал-демократической партией.

Напомним, ранее Меркель заявила, что новые выборы в бундестаг являются правильным шагом. По ее словам, она готова к дальнейшим переговорам по созданию правящей коалиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители Свободной демократической партии вышли из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и «Зелеными» в связи с разногласиями между партиями, включая вопросы миграционной политики.

Отметим, что после провала переговоров лидеры «Альтернативы для Германии» призвали Меркель уйти в отставку.

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