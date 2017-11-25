Тверь, 29 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Мужчина утонул в реке Шоша в Калининском районе Тверской области, его тело было обнаружено вечером 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Установлено, что погибший — 1963 года рождения. На его теле при осмотре не было обнаружено видимых повреждений.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июня в карьерах в посёлке Тверецкий Торжокского района утонула маленькая девочка. 24 июня в водохранилище в Кувшиново погибли трое детей.