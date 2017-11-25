Москва, 25 ноября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Бывший «лучший» министр финансов Российской Федерации, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сделал много разноплановых заявлений в ходе проходящего сегодня, 25 ноября, Общегражданского форума. Пользователи социальных сетей сопоставили недавние высказывания Кудрина с сегодняшними и пришли к выводу, что глава ЦСР витает в каких-то облаках и страшно далек от народа.

Цитата из к/ф «Горец». Реж. Рассел Малкэхи. 1986. США — Великобритания Бессмертный человек

Так, сегодня Кудрин заявил, что в ближайшие 10−15 лет в мире появятся технологии, которые позволят существенно продлить жизнь человека практически до достижения бессмертия.

«Я боюсь быть банальным, сказав, что через ближайшие десять лет станет обычным на наших улицах беспилотный автомобиль. Через десять лет это станет обычной практикой. Также где-то 10−15 лет потребуется, чтобы медицина, по сути, решила одну из проблем — у нас появится почти бессмертный человек, в силу ряда достижений генетики, медицины, производства органов», — сказал Кудрин на Общегражданском форме.

При этом, на том же мероприятии он заявил, что главная проблема для России — это бедность.

Кудрин назвал «позорным» высокий уровень бедности в России

С таким уровнем внутреннего валового продукта на душу населения, уровень бедности в России является позором для страны, считает экс-министр финансов.

Очевидно, что для решении этой проблемы нужно запустить более интенсивный экономический рост в стране, но этому, по мнению Кудрина, мешает российская неэффективная бюрократия.

Кудрин рассказал о «катастрофе» для России

Более того, неделю назад Кудрин заявил, что на самом деле в России нет денег на выплату пенсий в том объеме, в котором выплаты осуществляют сегодня. По мнению экс-министра, деньги, которые государство вынуждено вливать в Пенсионный фонд, должны были быть потрачены на развитие, а не на пенсии.

В ходе сегодняшнего форума Кудрин также поспешил откреститься от президентских амбиций и подчеркнул, что на президентские выборы не пойдёт.

Кудрин: У меня нет президентских амбиций

Однако кое-какие амбиции у Кудрина все же имеются и он отметил, что его ЦСР действительно разрабатывает программу экономического развития России на ближайшие годы для президента Владимира Путина. Кроме того, Кудрин попытался заинтриговать тем, что у него якобы есть рецепт по снижению количества бедных в России.

Ранее Кудрин уже заявлял, что в России как минимум на 30% надо сократить число чиновников.

В социальных сетях, сопоставив заявления Кудрина пользователи пришли к выводу, что все они слабо относятся к российской действительности. Особенно пользователей насмешили высказывания о «почти бессмертном человеке», нехватке денег на пенсии и высоком уровне бедности. Российский гражданин ближайшего будушего по Кудрину — «бессмертный нищий человек».