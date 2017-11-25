Донецк, 25 ноября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Командование ВСУ готовится к массовым бунтам жителей прифронтовых районов в Донбассе, заявил 25 ноября заместитель командующего ВС Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает пресс-служба ДНР.

Dn.npu.gov.ua Украинская полиция. Донецкая область

По его словам, украинское командование начало проводить командно-штабные учения в Мариуполе для того, чтобы отработать действия подразделений ВСУ в ходе массовых беспорядков и для противодействия захватам объектов инфраструктуры. Басурин подчеркнул, что подобные учения проводятся в прифронтовых населенных пунктах под контролем Украины регулярно.

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«Что это, как не главный показатель, что действующей властью недовольно большинство жителей временно оккупированных украинскими властями территорий?», — сказал Басурин.

При этом заместитель командующего ВС ДНР добавил, что в случае, если Украина разорвет Минские договоренности, войска ДНР готовы полностью освободить территорию Донецкой области от украинских войск.

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Напомним, ранее украинские войска захватили два села в «серой зоне» Донбасса: Травневое и Гладосово. По словам Басурина, ВСУ держат в плену жителей захваченных населенных пунктов, выселяют их из домов и грабят магазины.