Москва, 25 ноября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Все подразделения морской пехоты Военно-морского флота Российской Федерации получили новые парашюты Д-10, которые пришли на смену старой системе Д-6. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России генерал-лейтенант Олег Макаревич.

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«Практически все подразделения морской пехоты уже оснащены этими парашютами (Д-10 — ИА REGNUM )», — сказал Макаревич.

Известно, что новые парашюты системы Д-10 обладают лучшими характеристиками, чем более старая система Д-6. У новых парашютов площадь купола — 100 квадратных метров, а сам купол выполнен в форме патиссона, что значительно улучшает летные характеристики парашюта.

На испытаниях новые парашюты показали отличные характеристики. Минимальная высотка прыжка с таким парашютом — 200 метров, максимальная — 4 тыс. метров. Полетная масса парашютиста может достигать 140 кг.

Скорость полета в момент выброски парашютиста может находиться в интервале от 140 до 400 км/ч.

Скорость снижения — 5 м/с. Разворот купола парашюта выполняется с помощью строп управления разной длины.

Основное отличие Д-10 от Д-6 это его вес — новый парашют значительно легче, а также обладает большими возможностями в управлении.

В целом генерал-лейтенант Макаревич отметил, что в 2017 году российские морпехи совершили более 10 тысяч прыжков с парашютом. По сравнению с 2012 годом количество прыжков увеличилось в пять раз, констатировал заместитель главкома ВМФ.

Напомним, 27 ноября в России отмечается День морской пехоты ВМФ. Первые подразделения морпехов были созданы в России в 1705 году во время Великой Северной войны со Швецией.