Тайбэй, 25 ноября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Тайваньская компания XING Mobility намерена выпустить электрокар, который по всем показателям превзойдёт Tesla Roadster, проект получил название Miss R, об этом 25 ноября сообщил портал Taiwan News.

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Издание отмечает, что XING Mobility является компанией по производству силовых установок для автомобилей, она не производит сами машины. Компания ориентирована на мощность, функциональность и преодоление существующих пределов, а не просто на оснащение еще одного автомобиля для широких масс.

XING Mobility намерена представить миру Miss R в конце 2018 года и её заявление уже шокировало автомобильный мир, поскольку компания явно нацелилась на то, чтобы оставить позади Tesla Roadster.

Компания заявила, что Miss R будет разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек, в то время как время разгона Tesla Roadster должно составить 1,9 сек. Кроме того, Miss R претендует на то, чтобы побить рекорд Bugatti Chiron в разгоне с 0 до 200 км/ч (5,1 сек).

Однако при этом XING добавляет, что существует нечто, что будет отличать её машину от автомобиля Tesla — Miss R будет воплощением стремления к максимальной производительности «на дороге, на треке и на бездорожье».

Напомним, Tesla показала миру свой электрокар Roadster 16 ноября 2016 года. Илон Маск заявил, что с этого момента данный автомобиль является самой быстрой серийной машиной в мире. Автомобиль представляет собой четырёхместный двухдверный кабриолет.