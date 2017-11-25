Вьетнамская компания намерена выпустить «убийцу» Tesla Roadster
Тайбэй, 25 ноября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Тайваньская компания XING Mobility намерена выпустить электрокар, который по всем показателям превзойдёт Tesla Roadster, проект получил название Miss R, об этом 25 ноября сообщил портал Taiwan News.
Издание отмечает, что XING Mobility является компанией по производству силовых установок для автомобилей, она не производит сами машины. Компания ориентирована на мощность, функциональность и преодоление существующих пределов, а не просто на оснащение еще одного автомобиля для широких масс.
XING Mobility намерена представить миру Miss R в конце 2018 года и её заявление уже шокировало автомобильный мир, поскольку компания явно нацелилась на то, чтобы оставить позади Tesla Roadster.
Компания заявила, что Miss R будет разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек, в то время как время разгона Tesla Roadster должно составить 1,9 сек. Кроме того, Miss R претендует на то, чтобы побить рекорд Bugatti Chiron в разгоне с 0 до 200 км/ч (5,1 сек).
Однако при этом XING добавляет, что существует нечто, что будет отличать её машину от автомобиля Tesla — Miss R будет воплощением стремления к максимальной производительности «на дороге, на треке и на бездорожье».
Напомним, Tesla показала миру свой электрокар Roadster 16 ноября 2016 года. Илон Маск заявил, что с этого момента данный автомобиль является самой быстрой серийной машиной в мире. Автомобиль представляет собой четырёхместный двухдверный кабриолет.