Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что в ходе своего официального визита в Российскую Федерацию он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным и министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу возможность создания российской военной базы в Судане на берегу Красного моря. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Владимир Путин и Омар Башир

Глава Судана прибыл в Россию с официальным визитом 22 ноября. 23 ноября состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

В ходе этой встречи аль-Башир прямо заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом целенаправленной политики США. В связи с этим президент Судана хочет обсудить с Москвой вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования военных баз.

Сегодня, общаясь с журналистами, аль-Башир заявил, что он обсуждал вопрос создания российской военной базы на побережье Красного моря в Судане с президентом Путиным и министром обороны Шойгу.

«Сначала с российским президентом, а затем с министром обороны», — пояснил аль-Башир, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительства Российской Федерации и Судана по итогам визита аль-Башира в Россию подписали ряд соглашений, в том числе в области атомной энергетики, образования и сельского хозяйства.

Напомним, отделение Южного Судана в 2011 году от Судана вновь обострило старый межплеменной конфликт в этих странах. Самый кровопролитный межэтнический конфликт вспыхнул в области Дарфур, богатой полезными ископаемыми.

Что касается возможного появления российской военной базы на побережье Красного моря в Судане, то это значительно изменит баланс сил в районе стратегического Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит множество морских торговых путей и осуществляется транспортировка нефтепродуктов.