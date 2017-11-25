Киев, 25 ноября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. «Голодомор» 1932−1933 годов — это «геноцид украинского народа», написал 25 ноября президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отмечая так называемый «голодомор» 1932−1933 годов на Украине, Порошенко произнес немало жалостливых слов о «невинно убиенных душах», «вечной памяти» и «преступлениях против человечности». При этом Порошенко ни разу не вспомнил о настоящих преступлениях против человечности, которые совершали реальные каратели из «Украинской повстанческой армии» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, миф об «украинском голодоморе» был придуман российскими эмигрантами во времена СССР с целью очернить советскую власть. В реальности же в 1932—1933 годах сложилась трагическая ситуация, когда массовые неурожаи были по всему Советскому Союзу, а не только на Украине: в Казахстане, в Поволжье и других регионах.

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Однако, украинские мифотворцы после 1992 года начали активно продвигать идею об «украинском голодоморе», в результате чего ложное представление об истории на данный момент преподают даже в украинских школах.