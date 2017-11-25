Лондон, 25 ноября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании разработали «аватар», который помогает больным шизофренией снизить частоту галлюцинаций и справиться с «голосами в голове». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Lancet Psychiatry.

Леопольд Фламан, 1858 Безумие Шарля Мериона

Учёные из Королевского колледжа Лондона смоделировали визуальную компьютерную модель. Для этого они имитировали в программе тот «голос», который преследовал пациента во время приступов.

В эксперименте участвовали 150 пациентов британских больниц, страдающих шизофренией. Их разделили на две группы, одна из которых проходила лечение у терапевта, другая — терапию при помощи «аватара». При этом и те, и другие продолжали принимать лекарства.

Ежедневно в течение полутора месяцев пациенты общались с «аватаром», который говорил теми фразами, которые были характерны для галлюцинаций конкретного человека. От лица «аватара» изменённым голосом говорил врач, находившийся в соседней комнате.

В результате «аватар"-терапии частота галлюцинаций и уровень стресса у пациентов снизился. Спустя четыре месяца семеро больных перестали слышать «голоса».