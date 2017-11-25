Лос-Анджелес, США, 25 ноября, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Люк Бессон заявил, что выход продолжения фильма «Валериан и город тысячи планет» возможен, несмотря на то, что картина неудачно выступила в прокате, его слова 24 ноября передал портал Digital Spy.

Постер х/ф Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», 2017

Издание напоминает, что перед самым выходом фильма на большие экраны Бессон сказал, что он закончил работу над сценарием второй части фильма и приступил к работе над третьей.

«Я не знаю, сделаем ли мы это, потому что это зависит не от меня. Это зависит от того, понравится ли он аудитории», — сказал тогда режиссер.

И вот сейчас французский режиссер решил рассказать журналистам о том, что же все-таки будет ждать франшизу дальше.

«Знаете, если с видео, DVD/Blu-ray и VoD все пойдет хорошо… Потому что, когда вы смотрите это, это же очень забавно. На самом деле у нас очень, очень плохая кампания продвижения в США», — заявил Бессон.

«Это мое мнение. Некоторые статьи, около 70%, были очень хорошими, а 30% были плохими, как обычно. Некоторые из них попали в весь остальной мир. Есть некоторые статьи, которые в Китае читают все люди, у которых есть газета», — добавил режиссер.

Люк Бессон также сказал, что есть много стран, в которых прокат фильма прошел удачно и далеко не везде всё так плохо, как в США. Но плохой прием фильма в США неизбежно сказывается на сборах в других странах мира.

Напомним, бюджет фильма «Валериан и город тысячи планет» составил $ 177,2 млн. При этом в мировом прокате ему удалось заработать лишь чуть более $ 225 млн. В России фильм смог собрать более $ 14,7 млн.