Луганск, 25 ноября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Назначение на должность исполняющего обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника одобрил 25 ноября единогласно Народный Совет (парламент) ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

Согласно сообщению, парламентарии единогласно поддержали заявление Игоря Плотницкого о его отставке с поста главы ЛНР и назначении на эту должность исполняющим обязанности Леонида Пасечника.

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Напомним, что ранее Леонид Пасечник выпустил видеообращение, на котором заявил о том, что Плотницкий уходит в отставку, а сам Пасечник вступает в должность исполняющего обязанности главы ЛНР.