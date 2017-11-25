Москва, 25 ноября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) заявил, что Пентагон готовится направить в Сирийскую Арабскую Республику 2000 американских солдат и офицеров. Об этом сенатор написал сегодня, 25 ноября, в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

«Минобороны США готовится официально направить 2000 тыс. военных в Сирию: как всегда, без мандата ООН и согласия Сирии. Будут мешать восстановить мир», — пишет Пушков.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter написал, что американское военное присуствие на Ближнем Востоке является ошибкой.

«Я всё сделаю, но изначально наше присутствие там было ошибочным, если считать на жизни и доллары (6 трлн)», — написал Трамп.

Этот твит был опубликован незадолго до телефонного разговора Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Трамп также посетовал, что «беспорядок» на Ближнем Востоке достался ему в наследство от предшественников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контингенты американских войск в Сирии находятся незаконно и США фактически осуществляют интервенцию в эту страну. Более того, именно США несут отвественность за развязывание войны в Сирии и спонсирование многочисленных террористических группировок, которые пытались уничтожить эту страну.