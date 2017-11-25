В Калужской области на пожарах погибли два человека
Калуга, 25 ноября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В Малоярославецком районе Калужской области выясняются обстоятельства пожара в жилом доме, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Олег Федоров.
По его словам, ночью 24 ноября в частном деревянном доме, расположенном в деревне Азарово, произошло загорание. В результате проживавший в доме мужчина 1952 года рождения погиб. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неправильной эксплуатации печи дома, которая топилась дровами. Точная причина пожара и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Между тем, в городе Людиново 23 ноября в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома, также произошел пожар. По информации следователя Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергея Чапрасова, в результате возгорания погиб проживавший в квартире мужчина 1953 года рождения, который предположительно задохнулся. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
По данным управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Калужской области, в январе — октябре 2017 года на территории Калужского региона произошло 788 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 800). На пожарах погибли 60 человек. В 2016 году погиб 71 человек, в том числе три ребенка, травмированы 39 и спасены 68 человек. В результате пожаров было уничтожено 497 строений 182 единицы автотранспорта. Ущерб превысил 236 млн рублей.