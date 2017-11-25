Калуга, 25 ноября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. В Малоярославецком районе Калужской области выясняются обстоятельства пожара в жилом доме, сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СКР по Калужской области Олег Федоров.

Оперативная съемка калужского регионального управления СКР Дом после пожара

По его словам, ночью 24 ноября в частном деревянном доме, расположенном в деревне Азарово, произошло загорание. В результате проживавший в доме мужчина 1952 года рождения погиб. По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неправильной эксплуатации печи дома, которая топилась дровами. Точная причина пожара и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Между тем, в городе Людиново 23 ноября в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома, также произошел пожар. По информации следователя Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергея Чапрасова, в результате возгорания погиб проживавший в квартире мужчина 1953 года рождения, который предположительно задохнулся. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Калужской области, в январе — октябре 2017 года на территории Калужского региона произошло 788 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 800). На пожарах погибли 60 человек. В 2016 году погиб 71 человек, в том числе три ребенка, травмированы 39 и спасены 68 человек. В результате пожаров было уничтожено 497 строений 182 единицы автотранспорта. Ущерб превысил 236 млн рублей.