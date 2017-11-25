Берн, 25 ноября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Ученый швейцарского университета установили влияние нефти на детскую смертность, сообщает 25 ноября издание All Africa.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

По данным исследователей, дети, рожденные в регионе Дельта в Нигерии, в два раза чаще умирают в первые месяцы жизни, если их матери живут вблизи разливов нефти еще до беременности.

Данные, полученные в результате работы ученых университета Санкт-Галлена (Швейцария), по их выражению, являются «шокирующими».

Штат Дельта в Нигерии, расположенный на юге страны, является главным нефтегазовым регионом государства.