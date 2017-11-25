Единогласно: Народный Совет ЛНР принял отставку Плотницкого
Луганск, 25 ноября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Отставку главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Плотницкого поддержал 25 ноября единогласно Народный Совет (парламент) ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».
Согласно сообщению, 25 ноября депутаты парламента республики поддержали заявление Плотницкого о его отставке по собственному желанию по состоянию здоровья и о назначении на должность исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.
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Глава Народного Совета Владимир Дегтяренко отметил, что благодаря Плотницкому, ЛНР смогла с нуля подняться до «жизнеспособного государства со всеми органами власти».
«Работа была проведена колоссальная», — сказал Дегтяренко.
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Напомним, ранее Леонид Пасечник опубликовал видеообращение, в котором заявил о том, что Игорь Плотницкий подал в отставку, сам Пасечник приступает к исполнению обязанностей главы ЛНР.