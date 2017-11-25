Луганск, 25 ноября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Отставку главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Плотницкого поддержал 25 ноября единогласно Народный Совет (парламент) ЛНР, сообщает «Луганский информационный центр».

Gtrklnr.com Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий

Согласно сообщению, 25 ноября депутаты парламента республики поддержали заявление Плотницкого о его отставке по собственному желанию по состоянию здоровья и о назначении на должность исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

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Глава Народного Совета Владимир Дегтяренко отметил, что благодаря Плотницкому, ЛНР смогла с нуля подняться до «жизнеспособного государства со всеми органами власти».

«Работа была проведена колоссальная», — сказал Дегтяренко.

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Напомним, ранее Леонид Пасечник опубликовал видеообращение, в котором заявил о том, что Игорь Плотницкий подал в отставку, сам Пасечник приступает к исполнению обязанностей главы ЛНР.