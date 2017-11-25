Чита, 25 ноября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. После обращения в теплосети и управляющую компанию жалобы «невозможный холод» жители Читы начали отправлять журналистам, сообщает 24 ноября газета «Вечорка».

SimonP Радиатор центрального отопления

В издании указывают, что очередная жалоба на низкую температуру в квартире поступила от женщины, которой не смогли помочь сотрудники ТГК-14 и управляющей компании.

«Обращалась в ТГК-14 с заявлением о низкой температуре. Оттуда посоветовали обратиться в свою управляющую компанию. Пришла в свое «Домоуправление», оставила заявку. Пришли слесари, посмотрели, еще раз в батареях спустили воздух и ушли. И все. И ничего не изменилось», — сообщила жительница Читы.

По ее словам, из-за ужасного холода в доме последние десять дней приходится спать в носках. После повторного обращения в «Домоуправление» ей сообщили, что «жалоб много» и что специалисты теплосетей уже «сделали все, что могли». Наконец, ей посоветовали включать обогреватель.

Отмечается, что в последние дни в Забайкалье установилась умеренно-холодная погода: днем температура воздуха поднимается до — 15°, а ночью может опускаться до — 29°. Поэтому жители Читы переживают, смогут ли пережить холода в случае усиления морозов.

Журналисты сообщают, что на плохое отопление жалуются жители многих районов Забайкальского края. На уровне предположения обсуждается версия, что ТГК-14 приняла на баланс теплоузлы, в результате чего произошло понижение давления в трубах. Поэтому сантехники, откликающиеся на просьбы жителей о помощи, стучат по батареям и выпускают воздух, больше они ничего предпринять не могут.

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