Гуйян, Китай, 25 ноября, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Китайское предприятие разработало газовый генератор, который может использовать не только природный газ, угольный метан или нефтяной газ, но также и метан низкой концентрации, сообщает 25 ноября CCTV.com.

商业味太浓了，人满为患 Электрификация провинции Гуйчжоу, КНР

Газовый двигатель разработан компанией China Shipbuilding Industry Corporation и используется на электростанциях в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, чтобы производить электричество из метана, залегающего глубоко под землей.

Двигатель уже выработал 1,04 млн кВт⋅ч электричества в течение 1476 часов, отметил главный инженер двигателя Жэнь Сяохуэй, добавив, что процесс выработки энергии преимущественно автоматический.

Успешная разработка двигателя, как утверждает издание, также означает что Китай стал мировым лидером в использовании метана низкой концентрации в энергетике, в то время как зарубежные аналоги двигателя работают только на метане высокой концентрации.

Метан является экологически чистым топливом, поскольку продуктом его выработки является вода и углекислый газ.

За прошедшие два месяца фабрика выработала порядка 3 млн кВт⋅ч электроэнергии при КПД 30%, отметил генеральный директор энергетической компании Мэн Хайтао.

Около 60 тыс. кВт⋅ч может быть выработано электростанцией за сутки, обеспечивая 20 тыс. семей электроэнергией, добавил он.

Напомним, что Китай активно использует нестандартные подходы в области двигателей и энергетики. Так, на днях состоялся первый перелет через океан китайского пассажирского самолета, который в качестве топлива использует переработанные отходы от растительного масла.

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