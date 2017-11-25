Москва, 25 ноября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. «Не мытьем, так катаньем» — так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал 25 ноября слова президента Украины о надеждах создать «четыре союза» с ЕС.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

«Порошенко мечтает о «четырех союзах» с ЕС. Не мытьем, так катаньем, не тушкой, так чучелом, но прорваться в Европу, задушив ее в объятиях», — написал Пушков в твиттере.

Ранее стало известно, что Киев рассчитывает на «четыре союза» с ЕС. Об этом Порошенко заявил на пленарной сессии саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе.

«Украина рассчитывает прежде всего на т.н. 4 союза — энергетический союз, цифровой единый рынок, а также таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной», — уточнил президент Украины.

По его словам, власти страны хотят «больше Европы на Украине».

Кроме этого, украинский лидер договорился о продолжении работы над т.н. планом Маршалла», который предусматривает выделение Украине финансовой помощи от ЕС.