Луганск, 25 ноября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Трое женщин пострадали в центре Луганска из-за взрыва гранаты, заявил начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) майор службы гражданской защиты Константин Дахненко, сообщает 25 ноября «Луганский информационный центр».

Patriot-donetsk.ru Растяжка гранаты

По его словам, инцидент произошел на улице Шелковой в столице ЛНР. Когда на улице разорвалась ручная граната, рядом с местом взрыва оказались три мирных жителя. Все женщины были тяжело ранены взрывом, их срочно перевезли в местную больницу для оказания врачебной помощи.

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На данный момент в ЛНР выясняют, каким образом граната оказалась в Луганске и почему она разорвалась.

Также ЛНР за сутки 24 ноября подверглась восьми обстрелам со стороны украинских силовиков. Украинские войска применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрел попали населенные пункты Красный Яр, Калиновка, Долгое, Лозовое и Логвиново.

Напомним, ранее в министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о задержании в ЛНР более 10 украинских диверсантов.

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