Санкт-Петербург, 25 ноября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Сапёры Западного военного округа (ЗВО) обезвредили путем подрыва несколько крупнокалиберных снарядов времен Первой мировой войны в поселке Приветнинский Выборгского района Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в пресс-службе ЗВО.

Минобороны РФ Подрыв снарядов в форте Ино

Операция проходила на территории бывшего форта Ино — одного из фортификационных сооружений, защищавших Санкт-Петербург с моря и суши. Форт был построен в 1909—1916 годах, разрушен в 1921 году по Тартускому мирному договору. Является объектом культурного наследия.

«Три артиллерийских снаряда 1909 года выпуска калибром 300 мм были обнаружены на глубине двух метров внутри шахтного колодца, — пояснили в ЗВО. — Из-за сильных разрушений бетонных конструкций доступ к углублению был ограничен одним небольшим проходом примерно 25 на 40 см, в связи с этим единственным способом обезвреживания данных боеприпасов оставалось уничтожение их на месте».

Чтобы ликвидировать угрозу управляемым подрывом, сапёрам потребовались современные осколочно-фугасные снаряды, детонацию которых обеспечили 15 кг тротила. В операции приняли участие 10 военнослужащих инженерных войск ЗВО и было задействовано две единицы спецтехники.

После успешного уничтожения боеприпасов территорию форта обследовали специалисты управления по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области на предмет радиационной и химической опасности. Никакой угрозы для населения не выявлено.

Обнаружения крупнокалиберных боеприпасов — не редкость для Петербурга и Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийский снаряд крупного калибра времен Великой Отечественной войны найден 8 ноября при реконструкции здания на Московском проспекте Санкт-Петербурга. Бетонобойный снаряд от тяжелой гаубицы калибра 203 миллиметра не взорвался при падении, и внутри его корпуса находился разрывной заряд. Сапёры вывезли боеприпас на полигон для уничтожения.

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Большая корабельная мина советского производства была обнаружена при проведении строительных работ на побережье Васильевского острова в мае 2017 года. Мина содержала 230 килограмм взрывчатки. Ее сумела обезвредить мобильная группа разминирования Западного военного округа (ЗВО).