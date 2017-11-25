Вашингтон, 25 ноября, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Ученые хотят догнать астероид 1I/2017 U1 («Оумуамуа»), который попал в солнечную систему в сентябре 2017 года, проект получил название «Лира», об этом 24 ноября сообщил сайт Phys.org.

Eso.org Первый известный межзвёздный астероид Оумуамуа в представлении художника

Астономы выяснили, что астероид движется с очень большой скоростью — 26 км/с. В настоящее время он возвращается в межзвездное пространство.

Также было выяснено, что это небесное тело обладает странными параметрами, в нем достаточно большое количество металлов и само оно имеет весьма необычный внешний вид.

Из-за своих тайн объект представляет большую научную ценность, некоторые ученые хотят, чтобы в будущем его перехватили и исследовали.

В описании проекта «Лира» подробно разбираются те проблемы, с которыми придется столкнуться при его реализации, а также перечисляются выгоды, которые сможет получить человечество.

Напомним, изначально астрономы, использовавшие панорамный обзорный телескоп и систему быстрого реагирования (Pan-STARRS) Гавайского университета, предполагали, что объект «Оумуамуа» является кометой.

Однако впоследствии выяснилось, что это астероид и первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему.