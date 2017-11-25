Донецк, 25 ноября, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Украинские войска 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение суток 24 ноября, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел территории ДНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом пострадали 15 населенных пунктов. Огнем украинской артиллерии также был поврежден один дом в Докучаевске, пять зданий и один автомобиль в поселке Ясное.

Читайте также: СК РФ: по факту обстрела Докучаевска возбуждено уголовное дело

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Все стороны конфликта подписали в 2014 и 2015 годах Минские соглашения, однако Украина постоянно нарушает договоренность о перемирии, устраивая диверсии и обстрелы населенных пунктов.

Читайте также: Глава ЛНР: Миссия ОБСЕ манипулирует фактами

Ежедневно украинские войска десятки раз обстреливают территории Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) из минометов и артиллерийских орудий. При обстрелах часто повреждаются жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как линии электропередач и газопроводы. Также под огонь попадают и мирные жители, которых ранят ВСУ.